Dopo i focolai nel mondo della logistica è pronto l’intervento della Regione Emilia Romagna che sottoporrà a tutti i dipendenti del settore merci il test sierologici. Che non sarà facoltativo, ma assolutamente obbligatorio.

A spiegarlo a ‘Il Resto del Carlino’ è l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini: “Non vogliamo bloccare una filiera così nevralgica come quella della logistica, ma non possiamo tollerare alcun rischio per la salute e la sicurezza di tutti gli emiliano-romagnoli.

Per questo, in pochi giorni definiremo un’ordinanza regionale che renderà i test sierologici obbligatori per tutti i lavoratori del settore”. L’Istituto Superiore di Sanità, in merito al Coronavirus presente sui pacchi che arrivano dalle aziende di logistica, commenta così: “Al momento non sono noti casi di infezione da pacchi e che sul cartone il virus vive un tempo brevissimo, ma è importante non collocarlo sul letto o in cucina e lavarsi le mani dopo averlo maneggiato, buttando via la scatola”.