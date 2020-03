Salgono a dodici i casi accertati di positività al Coronavirus, provenienti dal focolaio infettivo originato nella struttura RSA di San Marco d’Alunzio. Come riporta “Tempostretto.it”, dopo il ricovero a Barcellona di una delle degenti della “Residenza Aluntina” di San Marco d’Alunzio la struttura è stata posta in isolamento. «Tutti gli operatori venuti a contatto con la degente, la cui positività al Covid-19 era stata acclarata – dice il sindaco di San Marco, Dino Castrovinci -, sono stati posti in isolamento presso la struttura di via Farinata o presso la propria abitazione, dove hanno obbligo di rimanere fino al termine del periodo di quarantena disposto dall’Asp, osservando le norme di comportamento raccomandate. Stante la positività di alcuni dei soggetti già in isolamento, ai medici di base ed all’Asp spetterà di ricostruire la rete di relazioni di ciascuno di essi, al fine di attivare i protocolli di contenimento della diffusione del Covid-19. Siamo vicini a tutta la popolazione alla quale chiediamo di restare a casa, limitando al massimo i contatti sociali. Continuiamo a lavorare per il bene di tutti».