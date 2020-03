Un’altra vittima per il Coronavirus in provincia di Palermo. Secondo quanto riporta “Palermotoday.it”, si tratta di Rosario Cappello, 65enne di origini palermitane che da anni però viveva a Balestrate. L’uomo è morto all’ospedale Cervello, dove si trovava da oltre 15 giorni intubato nel reparto Rianimazione. Le sue condizioni inizialmente non sembravano destare particolare preoccupazione, poi a causa anche di patologie pregresse la situazione è precipitata.