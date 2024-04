Il figlio di Buffon ferma la Primavera del Palermo

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera del Palermo.

Per la Primavera del Palermo solo un pari contro il Pisa: al Pasquino di Carini è finita 1-1. I ragazzi del tecnico Di Benedetto, infatti, hanno trovato la rete appena un quarto d’ora dopo il fischio d’inizio con il bomber Bevilacqua che, dopo una triangolazione precisa, ha insaccato in rete. Il pareggio però, è arrivato nella ripresa, quando, al minuto 50, Buffon – il figlio di Gigi – ha spinto la palla in rete dopo la ribattuta dell’estremo difensore rosanero.

«Una bella partita – dice il tecnico del Palermo, Stefano Di Benedetto – si sono affrontate due squadre a viso aperto. Nel primo tempo i ragazzi mi sono piaciuti molto, abbiamo dominato e messo a segno la rete del vantaggio. Ma nel secondo tempo il Pisa ha fatto vedere la sua qualità pareggiando il match. Nel complesso è un passo in avanti rispetto all’andata. Abbiamo affrontato una squadra con delle individualità importanti»,