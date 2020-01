L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giorgio Perinetti, ex DG del Palermo che ha vissuto lo scontro col Savoia risalente a vent’anni fa. Una trasferta mai semplice, per i rosa, tanto più se si pensa a cosa avvenne l’ultima volta che si giocò a Torre Annunziata. I campani superarono in rimonta la squadra di Sonzogni con un pesante 5-1, ma soprattutto i veleni tra le società sfociarono in atti di pura violenza sugli spalti. A farne le spese l’allora

direttore sportivo del Palermo, Giorgio Perinetti, che ricorda così gli spiacevoli episodi di quasi vent’anni fa, che lo videro costretto a lasciare lo stadio per via di un’aggressione: «Venni aggredito in tribuna lì da loro. Un dirigente del Savoia mi diede uno schiaffo parecchio forte, colpendomi alle spalle e rompendomi addirittura gli occhiali. Dovettero intervenire altre persone presenti lì sugli spalti per evitare che la situazione degenerasse, mi fecero da scudo e me ne andai negli spogliatoi. Fu chiaramente una situazione piuttosto antipatica, anche se tutto rimase lì, perché decisi di non sporgere denuncia. La questione finì lì e il Palermo vinse il campionato, alla fine di quella stagione».