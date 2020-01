L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giorgio Perinetti, ex DG del Palermo, in merito al duello col Savoia, ricordando il precedente di vent’anni fa: «Eravamo andati in vantaggio con Elia e ci rimontarono, al secondo gol loro avvenne il fattaccio e alla fine ce ne fecero cinque. In casa nostra ci fu una grande manifestazione d’affetto da parte del pubblico palermitano, che voleva riscattarsi sia dalla pesante sconfitta che da questo episodio sgradevole. Fu una partita abbastanza volitiva da parte nostra e all’ultimo minuto, su un calcio d’angolo di Brienza, segnò Cappioli facendo esplodere lo stadio. Era uno scontro diretto anche quello e per il Palermo significò veramente tanto ottenere quei tre punti. Con quella partita noi restammo in vetta alla classifica e il Savoia, invece, si tirò di fatto fuori dalla corsa alla promozione in Serie B». Tensioni dell’ultimo periodo? «Non so nello specifico cosa stia succedendo – conclude Perinetti – però credo che tutto nasca dalla rivalità sportiva attuale, senza fare riferimenti a quanto accaduto in passato. Il Savoia si è fatto nuovamente sotto in classifica e c’è in ballo un campionato col Palermo, che sta davanti. Non è mai facile vincere i campionati e credo che adesso ci sarà da combattere, soprattutto ora che entrambe le squadre si stanno rinforzando sul mercato. Il Savoia ha preso De Vena, il Palermo ha preso Floriano e vedremo come andrà questo sprint nel girone di ritorno».