Come riportato da “Italpress.it” a sorpresa si è unito alla lista degli incedibili anche Devis Curiale che ha promesso alla società etnea di voler chiudere la stagione in maglia rossazzurra garantendo impegno e soprattutto gol a grappoli. C’è anche l’avallo di Lucarelli e da stasera Curiale rinuncia a Potenza e Teramo per dedicarsi esclusivamente al Catania.