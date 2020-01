L’edizione odierna della “Gazzetta del Sud”, si è soffermata sul clima che si respira in casa FC Messina in vista del derby fuori casa contro il Palermo. In relazione al match con la capolista, ha parlato il difensore Fissore, perno fondamentale della difesa messinese che nelle ultime 10 gare ha subito solo tre reti. Il giocatore ha parlato in relazione al fatto che, nonostante le statistiche dei pochi gol subiti, i difensori dell’FC frequentano spesso l’area avversaria: «Sui calci piazzati è previsto che anche i difensori si spingano in avanti, lavoriamo molto su queste soluzioni non vedo perchè non farlo anche contro il Palermo».