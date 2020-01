L’edizione odierna della “Gazzetta del Sud”, si è soffermata sul clima che si respira in casa FC Messina in vista del derby fuori casa contro il Palermo. In relazione al match con la capolista, ha parlato il difensore Fissore, perno fondamentale della difesa messinese che nelle ultime 10 gare ha subito solo tre reti. Il giocatore ha parlato del clima derby: «È certamente una gara importante ma noi la stiamo preparando come tutte le altre, vale sempre tre punti. Siamo sereni e consapevoli delle nostre possibilità, al tempo stesso siamo ben consapevoli che andremo ad affrontare una grande squadra ma vogliamo continuare ad allungare il nostro momento positivo».