L’edizione odierna della “Gazzetta del Sud”, si è soffermata sul clima che si respira in casa FC Messina in vista del derby fuori casa contro il Palermo. In relazione al match con la capolista, ha parlato il difensore Fissore, perno fondamentale della difesa messinese che nelle ultime 10 gare ha subito solo tre reti. Il giocatore ha parlato dell’effetto del “Barbera”: «Sarà un piacere far parte di questa gara in uno stadio prestigioso e difronte ad un pubblico abituato a grandi spettacoli calcistici».