Secondo quanto riportato da “Sportcasertano.it”, l’attaccante Antonio Floro Flores ha annunciato il proprio addio al calcio giocato. Il giocatore, ex Genoa, Bari e Chievo per citarne alcune, avrà modo di spiegare la propria decisione nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella giornata di domani. Ecco le sue prime parole dopo l’addio al calcio: «Un passo di certo non facile per chi come me ha sempre corso dietro ad un pallone. Sono tante le emozioni e i pensieri che mi passano per la testa in questi momenti. Un’infinità di sensazioni che proverò a raccontare in conferenza stampa».