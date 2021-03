Inizia bene l’avventura di Filippi sulla panchina rosanero: il suo Palermo batte 1-0 il Catania nell’attesissimo derby andato in scena questa sera allo stadio Massimino. A decidere la sfida il gran gol segnato da Mario Alberto Santana al 60′. Da sottolineare che i rosanero hanno giocato in 10 dal 37′ per l’espulsione di Marconi per somma di ammonizioni, oltre che l’ottima prestazione di Pelagotti. Di seguito la cronaca del match:

PRIMO TEMPO: Il Palermo gioca il primo pallone, Filippi schiera i suoi con un 3-4-3 a sorpresa. Al 1′ cross di Valente per la testa di Lucca, palla fuori. Un minuto più tardi cross pericoloso di Golfo, ma il direttore di gara ferma tutto per fallo in attacco. Al 6′ Marconi pasticcia a centrocampo, ne approfitta il Catania ma alla fine De Rose ferma l’azione. All’11’ fallo sullo stesso difensore rosanero, ma sugli sviluppi della punizione riparte il Catania che arriva anche in area con l’inserimento di Calapai: palla in angolo. Al 17′ incomprensione della retroguardia rosanero, tra Palazzi e Pelagotti, il numero 5 manda in corner: spazza la difesa rosanero. Leggermente meglio il Catania in questi primi 20′. Il primo vero brivido della partita però è dei rosanero al 22′ con Marconi che da fuori area colpisce la traversa a portiere battuto. Palermo vicino al vantaggio. Al 26′ Lucca ruba palla senza fallo e tira da fuori: la traiettoria non è precisa e la conclusione si spegne di poco al lato del palo destro. Al 27′ si fa male Somma dopo un contrasto con Sarao, entra in campo lo staff medico del Palermo ma il difensore rosanero riesce a proseguire. Al 30′ ancora Palermo vicinissimo al vantaggio con Floriano, provvidenziale intervento di Sarao che salva sulla linea il tiro cross del numero 7. Un minuto più tardi giallo per Marconi e Sarao: il difensore rosanero era diffidato e salterà la prossima partita contro la Juve Stabia. Break del Catania al 32′, ruba palla Luperini ma la difesa degli etnei ferma l’azione. Al 32′ fallo di Luperini su Welbek l’arbitro non estrae il cartellino e concede solo il calcio di punizione. Secondo giallo per Marconi al 35′, intervento scoordinato del difensore rosanero che viene espulso e lascia il Palermo in 10. Russotto col destro batte la punizione, palla in angolo: il corner attraversa tutta l’area, non ci arriva nessun giocatore in maglia rossazzurra. C’è un po’ di nervosismo in campo, giallo anche per Sales. Intanto il Palermo è passato con la difesa a 4 con Accardi e Valente terzini. Al 42′ punizione interessante per il Catania, batte Russotto: Lucca in angolo. Al 43′ fallo di Sales su Luperini, il direttore di gara concede il vantaggio ma al termine dell’azione non ammonisce il rossazzurro che era già ammonito. Il fallo tattico era netto. Sono 2 i minuti di recupero. Finisce 0-0 il primo tempo del derby al Massimino.





SECONDO TEMPO: Si ricomincia e dopo appena 15” il Catania colpisce il palo con Russotto. Al 50′ Luperini perde palla a centrocampo, parte il Catania in contropiede, arriva il tiro di Russotto e Pelagotti fa una grande parata. Intanto Filippi prepara i primi due cambi: pronti Crivello e Santana, dentro al 54′ rispettivamente per Valente e Silipo. GOOOOL PALERMO! Al 60′ la sblocca Santana con un grandissimo gol. Ad innescare l’argentino un triangolo tra Crivello e Floriano, pallone spizzato che arriva al numero 11 che stoppa col il petto e lascia partire il tiro che batte Convente. Catania-Palermo 0-1. Al 64′ una super parata di Pelagotti che dice di no a Russotto. Giallo per Pelagotti al 69′, il portiere rosanero perde troppo tempo per battere la punizione. Al 73′ punizione insidiosa di Dall’Oglio, la palla si abbassa troppo tardi e finisce sopra la traversa. Al 73′ punizione insidiosa di Dall’Oglio, la palla si abbassa troppo tardi e finisce sopra la traversa. Al minuto 82′ occasione per il Catania, ancora con Russotto: il suo colpo di testa scheggia la traversa. Sono 5 i minuti di recupero. Al 91′ Reginaldo si divora la rete del pareggio. Finisce così al Massimino, Palermo batte Catania 1-0.

IL TABELLINO

CATANIA (3-4-3): 32 Confente; 5 Silvestri (C.), 4 Giosa, 17 Sales (61′ Di Piazza); 26 Calapai (78′ Albertini), 23 Dall’Oglio, 6 Welbeck (61′ Rosaia), 20 Pinto (70′ Manneh); 28 Golfo (78′ Reginaldo), 9 Sarao, 7 Russotto. A disposizione: 1 Santurro, 3 Claiton, 11 Vrikkis, 13 Izco, 15 Maldonado, 30 Volpe. Allenatore: Raffaele.

PALERMO (3-4-3): 1 Pelagotti; 24 Somma, 5 Palazzi (80′ Peretti), 15 Marconi; 4 Accardi (C.), 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente (54′ Crivello); 10 Silipo (54′ Santana), 17 Lucca, 7 Floriano (61′ Broh). A disposizione: 12 Fallani, 8 Martin, 23 Rauti, 26 Marong. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova (Ceccon-Cataldo); IV uomo Francesco Cosso di Reggio Calabria

MARCATORI: 60′ Santana

NOTE: ammoniti Sarao, Sales, Pinto, Pelagotti, Accardi; espulso Marconi (doppio giallo)