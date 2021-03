Si è appena concluso il match tra Catania e Palermo, gara valida per la 28^ del campionato di Serie C Girone C. Al 90′ il risultato del match è 0-1 con il gol di Santana al 60′. Di seguito le pagelle del match dei rosanero a cura di Ilovepalermocalcio:

PELAGOTTI: Straordinari oggi. Sfida personale tra lui e Russotto che ad inizio ripresa gli fa venire i brividi, ma il palo lo grazia, poi ancora su Russotto fa un mezzo miracolo e ancora una volta lo ferma volando con la mano di richiamo. VOTO 7





SOMMA: Nel primo tempo, dentro l’area, chiude bene su Golfo che prova a disorientarlo le finte. Duella con Sarao e lo fa bene. VOTO 6

PALAZZI: Gioca, ancora una volta, come difensore e non demerita. Su Russotto, in avvio di ripresa, potrebbe fare meglio. VOTO 6

DALL’80’ PERETTI: Aiuta sui palloni alti. VOTO SV

MARCONI: Viene cacciato poco dopo la mezzora di gioco e lascia i suoi in dieci. VOTO 4

ACCARDI: Buona prestazione la sua. Tiene bene su Russotto che ha delle grosse difficoltà a superarlo. VOTO 6,5

DE ROSE: La sua prestazione peggiore da quando è al Palermo. Rischia il giallo dopo 3′ di gioco ed è poco preciso nell’impostazione. VOTO 5,5

LUPERINI: Tanta corsa, poca concretezza. Nella ripresa perde un pallone pericoloso e permette al Catania di ripartire. VOTO 5,5

VALENTE: Gioca in un ruolo non suo e si limita al compitino. Nel primo tempo ci prova con un tiro a giro, ma finisce fuori. VOTO 6

DAL 54′ CRIVELLO: Da una sua discesa nasce il gol del vantaggio rosanero. Golfo da quel lato non si vede mai, così come Reginaldo. VOTO 6,5

SILIPO: Non ripete la buona prestazione fornita contro la Viterbese e questa sera non si vede proprio. VOTO 5

DAL 54′ SANTANA: Un grandissimo gol. Gestisce palla e conquista qualche fallo prezioso. VOTO 7,5

LUCCA: Ha una sola occasione ma la spara fuori. Dopo viene annullato dalla difesa di casa. VOTO 5,5

FLORIANO: Si muove per tutta la fascia, ma non punge. Duetta con Crivello e creano l’azione del gol. VOTO 6

DAL 62′ BROH: Gestisce malissimo quei pochi palloni che tocca. VOTO 5

FILIPPI: All’esordio schiera un 3-4-3, per cambiare subito e passare a 4. L’espulsione di Marconi potrebbe complicare i piani, ma i suoi stringono i denti e la portano a casa. VOTO 6,5