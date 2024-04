Il Como passa a Catanzaro, Vivarini: «Meritavamo il pari»

Il tecnico del Catanzaro Vivarini, ha commentato la sconfitta contro il Como per 1-2 al ermine del match.

«Sconfitta? Abbiamo fatto una buona partita, siamo arrivati benissimo nell’area avversaria e abbiamo avuto la possibilità di prendere di scappata la loro linea difensiva ma abbiamo sbagliato diversi palloni – ha detto Vivarini in sala stampa nel post-gara -. Abbiamo gestito la partita concedendo poco, giocando alla pari con un avversario del genere. Il risultato non è nemmeno giusto: meritavamo un pareggio, ma dobbiamo capire i motivi di quel calo di tensione all’inizio del secondo tempo. Loro hanno preso coraggio chiudendoci nella nostra metà campo, mentre noi eravamo più fermi in fase di possesso palla e quando sei così passivo ti prendi rischi seri. Abbiamo preso due gol evitabili, ma se si abbassa l’intensità contro una squadra del genere la paghi cara.Anche oggi abbiamo fatto quello che si doveva fare, ma non riesco a spiegarmi perché non siamo rientrati determinati all’inizio del secondo tempo. Una squadra di questo livello ha diverse qualità per mettere in difficoltà, soprattutto se non la fai stancare nelle pressioni. Loro hanno avuto meno occasioni rispetto al Parma, ma diamo i giusti meriti al Como e dobbiamo accettare la sconfitta a malincuore proiettandoci alla prossima partita con serenità. A livello di prestazione siamo contenti per la qualità del gioco espresso in questa stagione – spiega Vivarini -, ma abbiamo visto tante partite di questo tipo. Alcune volte siamo ingenui e con un po’ più di cattiveria quei gol si potevano evitare».

«Futuro? Sono soddisfatto perché giocare alla pari con una squadra come il Como mi fa ben sperare per le partite future. Ci proiettiamo con serenità alla prossima partita cercando di analizzare gli errori, perché da ogni sconfitta abbiamo sempre tratto le soluzioni per fare meglio».