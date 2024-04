Pisa sconfitto a Brescia, Aquilani: «Non mi aspettavo una partita del genere»

Il tecnico del Pisa Aquilani è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sconfitta rimediata contro il Brescia di Maran per 3-1.

«Non mi aspettavo una partita del genere. L’errore può capitare – ha proseguito il mister -, ma lo spirito e la fame non devono mancare. Non c’è niente di positivo, dobbiamo cancellare in fretta questa giornata e ripartire. Abbiamo fatto una partita veramente brutta. Sono i gol a determinare le partite, e ne abbiamo presi tre veramente brutti. Il Brescia ha voluto vincere la partita, pur avendo calciato tre volte in porta, ma ha dimostrato di avere più fame e stimoli di noi. E questo non mi sta bene, mi sento responsabile di questo. Dal campo vedevo qualcosa in più nel Brescia: un’incisività diversa, una squadra pronta a farci male. Poi vedo i dati, il Brescia ha calciato tre volte in porta. Questo vuol dire che ci manca qualcosa, non è la prima volta per noi».