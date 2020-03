È ancora “prematuro per fare delle previsioni sulle diffusioni del virus al Sud e per poter esprimere dei giudizi”, così il numero uno della protezione civile nazionale Angelo Borrelli ha risposto una domanda dei giornalisti durante la conferenza stampa per il consueto bollettino per l’emergenza coronavirus in Italia. “Quello che è importante è limitare la mobilità e stare più possibile a casa, perché questo è l’unico modo che ci permette di ridurre la diffusione del virus” ha aggiunto Borrelli.