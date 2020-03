“Abbiamo attivato una tecnologia in collaborazione con le compagnie telefoniche di rete mobile. Si muove ancora il 40 per cento della popolazione lombarda e non è sufficiente”, lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala durante la consueta diretta dell’assessore al Welfare Giulio Gallera per fare il punto sulla situazione del contagio da coronavirus in Lombardia. “È necessario stare a casa il più possibile, il 40 per cento non è un dato sufficiente per dirci che riusciamo a contenere nel miglior modo possibile il virus. Bisogna stare in casa” ha ribadito Sala.