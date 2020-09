Il caos dovuto alla presunta combine tra Picerno e Bitonto ha sconvolto i campionati di Serie C e Serie D. Al momento il Foggia ha conquistato l’ammissione in serie C, ma anche il Bisceglie è alla porta. Attraverso un comunicato apparso sulla propria pagina “Facebook”, i nerazzurri infatti avrebbero affidato all’avvocato Cesare Di Cintio l’incarico di occuparsi di una potenziale riammissione in Serie C. Ecco il comunicato della società:

“L’A.S. Bisceglie Srl – si legge nella nota – ha dato mandato all’avvocato Cesare Di Cintio di tutelare la posizione della società nerazzurra in merito ad una potenziale riammissione in Serie C, a seguito del dispositivo n. 152 emesso dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, in data 31 agosto 2020, sulla presunta combine nella partita Picerno-Bitonto”.