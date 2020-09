Dopo aver rinforzato la fascia sinistra di difesa con l’arrivo di Andrea Zanchi, il Catania starebbe per mettere a segno un colpo per rinforzare la corsia di destra. Stando a quanto riferito da “Tuttocalciopuglia.com”, è ormai in via di definizione l’accordo con Alessandro Albertini. Il terzino classe ’94 sarebbe sempre più vicino al trasferimento nel club etneo dopo essere stato protagonista con la maglia della Virtus Francavilla.