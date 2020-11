Le partite del Bari potrebbero essere trasmesse su Sky a partire da dicembre o gennaio.

Secondo quanto riportato da “Ilbari.tv” la possibilità diventa sempre più concreta. E





Infatti, il presidente De Laurentiis sta trattando il tema, considerando le difficoltà incontrate da Eleven Sports, partner della Lega Pro per la trasmissione dei match in diretta di Serie C.