Giovanni Ferraù, avvocato rappresentante della SIGI, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Catanista.eu”:

«Si è raggiunto un accordo di fare direttamente il contratto definitivo. Il tempo fissato è fino al 10 dicembre, per chiudere tutto con Tacopina e definire il closing, Covid permettendo, vero è che c’è la possibilità di procure, ma mi sembra comprensibile che Tacopina intenda venire direttamente lui a Catania per firmare l’atto, la speranza è che possa venire lui in Italia e firmare così il benedetto closing”





«La trattativa è in una fase avanzatissima. Abbiamo già cristallizzato tutti gli elementi propri dell’affare. Abbiamo già concluso un accordo su quello che sarà l’oggetto del closing, la chiusura, l’atto definitivo. Uno di questi elementi dell’accordo riguarda la posizione debitoria del Calcio Catania. L’accordo con Tacopina prevede la verifica dei debiti e un impegno congiunto di definire e chiudere questi debiti nel miglior modo possibile per noi e per il Calcio Catania e per chi entrerà».