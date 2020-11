L’edizione odierna di “Tuttosport” riporta la lettera di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro.

Evidenziandone i contenuti salienti, il numero uno della terza serie spiega le difficoltà relative ai casi di positività, affrontando sempre costi pesanti e incassi residui.





Sono state elaborate delle misure di sostegno: “Sospensione dei versamenti fiscali e rateizzazione a lungo termine – erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura del 100% delle spese – finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti – richiesta al governo del varo del decreto attuativo per il provvedimento sul Credito d’Imposta”.

«O arrivano risorse e interventi dal Governo o rischiamo il collasso» chiosa Ghirelli.