L’edizione odierna de “La Stampa” riporta le dichiarazioni di Fabrizio Pregliasco, ricercatore di Virologia all’Università Statale e direttore sanitario del “Galeazzi” di Milano:

«Le misure stanno funzionando e per questo ha senso continuare in Campania, Toscana e nelle altre Regioni. Curva piatta dove ci porterà? A un Natale tranquillo, le chiusure non abbatteranno i contagi».





«Pranzo di Natale? So che sarà dura, ma i nonni sarà meglio lasciarli a casa. Genitori e figli al massimo. Rischio di una terza ondata? Esiste e bisogna prepararsi, anche se non è detto che si verifichi».