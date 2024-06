Il 1° luglio sarà ufficiale: preso Spinazzola a parametro zero | Lascia la Roma per… lo scudetto

Spinazzola pronto a lasciare Roma a parametro zero. Lo voglio per puntare allo Scudetto: rimane in Serie A.

Niente Europei per Spinazzola, campione in carica nel 2021 anche se da infortunato per le gare decisive – quando l’infortunio al tendine d’Achille lo aveva costretto al forfait proprio sul più bello -. Il laterale ormai ha detto addio a Roma, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 che ormai non verrà rinnovato.

Le offerte per il terzino ex Juventus non mancano, e un approdo in un altro club di Serie A sembra a questo punto la soluzione migliore per il calciatore, che vorrebbe rimanere in patria.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, Spinazzola sarebbe a un passo dall’accasarsi a un top club pronto a puntare su di lui per la vittoria del titolo. I contatti proseguiranno tra il club e l’entourage in queste settimane, dopo che il giocatore si sarà liberato dalla Roma.

Spinazzola, nuova avventura in Serie A

Atalanta, Juventus, Roma, e adesso Napoli. Spinazzola sarebbe a un passo dal vestire la maglia azzurra ma dei campani, dopo avere indossata quella della nazionale e aver vinto un Europeo nel 2021. Il giocatore infatti, da svincolato, fa gola a tante squadre e il Napoli che sulla fascia sinistra non si è ancora rinforzato potrebbe puntare proprio su di lui il prossimo anno.

Il contratto con la Roma non verrà rinnovato e il giocatore è solamente in attesa di liberarsi il 30 giugno dai giallorossi. Poi potrà firmare, dopo aver preso gli accordi del caso con il club, con il Napoli. Se la trattativa dovesse andare in porto Antonio Conte avrebbe già pronto il piano tattico perfetto per lui.

Conte vuole Spinazzola per lo Scudetto

C’è sempre stato un grande esterno in tutte le vittorie di Antonio Conte. Uno alla Moses, per intercedi, ai tempi del Chelsea, rinvigorito dalla sua cura e rinato tatticamente e fisicamente. Il lavoro duro dell’ex Juve potrebbe proprio fare al caso di Spinazzola, ma anche il collocamento tattico.

Il terzino potrebbe rappresentare l’esterno tutta fascia perfetto del suo 3-5-2, e rinascere anche fisicamente grazie alla grande gestione fisica di Conte. Spinazzola-Napoli potrebbe andare in porto nei prossimi giorni, rimane da capire se il Napoli affonderà il colpo e accontenterà Conte. Spinazzola alla Roma percepiva circa 3 milioni di euro a stagione.