Gazzetta dello Sport: “Palermo, oggi la presentazione del tecnico. Doppio colpo dal Catanzaro in arrivo?”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla presentazione di Dionisi in programma oggi ma soprattutto sul mercato in entrata con il doppio colpo in arrivo.

La trattativa di mercato più calda del Palermo in questo momento è quella con il Catanzaro per avere l’esterno Jari Vandeputte, valutato 3 milioni di euro, e il portiere Andrea Fulignati. Si parla di uno scambio tra Fulignati e Mirko Pigliacelli.

Riguardo l’attacco, con Matteo Brunori e Edoardo Soleri in uscita, ci saranno molte novità. È difficile che il Palermo lavori per arrivare a Massimo Coda. La dirigenza è attualmente alla ricerca di alternative valide per rinforzare il reparto offensivo, con l’obiettivo di trovare giocatori che si adattino alla filosofia di gioco di Alessio Dionisi e che possano contribuire al raggiungimento della promozione in Serie A.