Gazzetta dello Sport: “Palermo sognA. In estate si torna a Manchester, ecco il piano di Dionisi per la promozione”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul nuovo tecnico del Palermo Dionisi che si presenterà oggi in sala stampa.

Alessio Dionisi è sbarcato a Palermo lunedì, dopo dieci giorni a Formentera con la moglie Maila e la figlia Mia. Le vacanze sono quasi finite, resta un weekend da passare a Valencia con l’altra figlia Giorgia prima di immergersi nella nuova avventura. «Non vedo l’ora di iniziare» ha confidato agli amici e lo ribadirà oggi nella conferenza di presentazione. Dionisi resterà in città fino a domani, quando farà un salto a Livigno per vedere le strutture del ritiro. Dopo il fine settimana spagnolo sarà tempo di rimettere la tuta: da martedì a Coccaglio per i primi tre giorni di allenamento e poi il trasferimento a Livigno. Nel corso dell’estate è già stata programmata anche una settimana di lavoro a Manchester.

Dionisi non vive la Serie B come un passo indietro. Anzi, il tecnico è felice di confrontarsi con una piazza calda e affamata di calcio. Alessio ama la pressione sana, non ha paura di “dover vincere” anche se il Palermo non partirà in pole position. Però è chiaro che la società è ambiziosa come dimostra la scelta dell’allenatore e quindi l’obiettivo è la promozione in Serie A. Fin dai primi giorni del ritiro, il tecnico cercherà di dare al gruppo un’identità che aiuti i tifosi a riconoscersi nel nuovo Palermo: vorrebbe che tra squadra e città si creasse un feeling particolare con una trasmissione continua e reciproca di entusiasmo.

Dal punto di vista tattico, Dionisi predilige un calcio verticale in cui il possesso non sia sterile, ma finalizzato al tiro. L’allenatore vuole che i giocatori sfruttino le nozioni apprese durante la settimana per leggere bene le situazioni in partita e per controllare lo sviluppo della gara anche in fase di non possesso. Il Palermo potrà perdere, e succederà, ma non dovrà mai restare ai margini della sfida. E questo a prescindere dal modulo che verrà utilizzato di più o dal gruppo che sarà composto durante il mercato. Una squadra e una città uniti per raggiungere l’obiettivo più bello e atteso: è così che Dionisi immagina la sua avventura a Palermo.