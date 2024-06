Gazzetta dello Sport: “Euro 2024, debutta a 36 anni in una fase finale. Bentornato, Josip Ilicic”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su Josip Ilicic tornato in Nazionale e a 36 anni debutterà in una fase finale, quella di Euro 2024.

A 36 anni abbondanti, Josip Ilicic è riuscito a debuttare in una fase finale di un grande torneo per nazioni. L’ex palermitano e atalantino, classe 1988, oggi in forza al Maribor in patria, è entrato contro l’Inghilterra a un quarto d’ora dalla fine, per proteggere il prezioso pareggio degli slavi. La sua presenza numero 82 con la nazionale slovena, che mai aveva passato il turno dei gironi prima d’ora, in due Mondiali e un Europeo, il primo e l’ultimo finora disputato nel 2000. Allora Josip era un ragazzino lungo e magro di 12 anni, giocava nel vivaio del Triglav Kranj neopromosso. In nazionale ci è arrivato nell’agosto del 2010, proprio dopo il Mondiale sudafricano. E da allora gli slavi del nord non hanno più visto una fase finale.

Il ct Kek l’ha richiamato in nazionale dopo 3 anni, dopo un match di novembre 2021 con Cipro. Nel frattempo Ilicic, ancora all’Atalanta, ha vissuto (male) il periodo del Covid, la depressione, ha perso pericolosamente peso, poi è finito in sovrappeso. Ma Kek ha chiarito alla vigilia dell’Europeo: «L’ho portato in Germania perché ha giocato una bella stagione nel Maribor. Non siamo venuti qui a fare i turisti». Ha ragione. Josip ha siglato 9 gol in 31 match di campionato, uno anche nei preliminari di Conference. Il 4 giugno in amichevole con l’Armenia a Lubiana è tornato in gol con la nazionale. E il ragazzino, cresciuto orfano in Slovenia, ma nato a Prijedor in Bosnia da famiglia croata – col papà ucciso da un vicino serbo, che lui aveva appena un anno – è tornato a sorridere. Felice, finalmente.

Come la sera di Valencia, oltre 4 anni fa, quando firmò un poker con l’Atalanta in Champions. Mica nel torneo di quartiere. Bentornato, Josip. Bell’esordio.