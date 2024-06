Di Marzio: “Salernitana, in arrivo Coda”

Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale la Salernitana sta per chiudere il primo colpo del suo calciomercato: in arrivo Massimo Coda, attaccante di proprietà del Genoa.

L’acquisto di Massimo Coda dalla Salernitana sembra essere una mossa strategica intelligente per il club, specialmente considerando la retrocessione recente in Serie B. Coda, con la sua esperienza prolifica e il record impressionante di gol, rappresenta esattamente il tipo di rinforzo che la squadra necessita per ambire a una rapida promozione.

L’attaccante ha dimostrato di essere una forza costante nel campionato di Serie B, come evidenziato dal suo raggiungimento della quinta posizione nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi della categoria. Con 17 gol in 39 partite nella scorsa stagione con la Cremonese, ha chiaramente dimostrato di avere la capacità di influenzare significativamente il risultato delle partite, anche sotto pressione.

L’arrivo di un giocatore del suo calibro può non solo aumentare il potenziale offensivo della Salernitana, ma anche portare esperienza e leadership nello spogliatoio, elementi fondamentali per una squadra che mira a superare le sfide della Serie B e tornare in Serie A.