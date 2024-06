Corriere dello Sport: “Palermo, stretta per Ferrari. Pigliacelli, si al Bari. Tutte le trattative del giorno”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno di mercato che riguardano il Palermo.

Mentre il duo De Sanctis-Bigon lavora alla costruzione di un Palermo competitivo, oggi nasce l’era Dionisi. È lui il principale protagonista del primo atto del Palermo 2024/25. Dopo l’arrivo in città e la visita alle strutture, ieri mattina è tornato allo stadio e in sede, in concomitanza con un incontro tra la società e i dipendenti. Si è intrattenuto con l’ad Gardini e il ds De Sanctis per un paio di riunioni operative legate anche agli aspetti organizzativi del ritiro. Al “Barbera”, prima di ripartire, nel pomeriggio chiuderà il suo primo cerchio rosanero con la presentazione ufficiale.

Strategie di Mercato

È quasi inevitabile associare la figura di Dionisi a Gian Marco Ferrari (32), che il tecnico toscano ha allenato negli ultimi due anni e mezzo al Sassuolo. Il difensore, che non rinnoverà con il club neroverde il contratto in scadenza il 30 giugno, resta un nome “caldo”. Dopo un primo contatto tra De Sanctis e l’agente Pastorello, la trattativa ora è in stand-by. Con il Parma defilato, ora sono Cagliari e Venezia gli ostacoli principali, ma il Palermo, la cui proposta prevede un biennale con opzione per il terzo anno, ha la chiave Dionisi, carta che potrebbe spostare l’ago della bilancia.

Sono attesi sviluppi anche per Jari Vandeputte (28). Nei confronti del centrocampista del Catanzaro, valutato intorno ai 4 milioni, continua il pressing del City Group che ha offerto circa 3 milioni e che, nel frattempo, deve fare i conti con una nutrita concorrenza. Il belga piace ad alcune squadre di Serie A e B, in particolare alla Cremonese. Dionisi, inoltre, sa che serve un terzino sinistro. Spunta l’idea Riccardo Turicchia (21), esterno della Juve NG. Sempre valutata dal Palermo la mezzala offensiva Luis Hasa (20).

Affare Pigliacelli

In uscita, si fa intenso il pressing del Bari per Mirko Pigliacelli (30). Il procuratore del portiere capitolino avrebbe dato l’assenso al trasferimento in Puglia, ma la trattativa deve essere avviata tra le due società. Doppia strada per la prima punta del Bari. Il ds Magalini è al lavoro. Il sogno è Massimo Coda (35). Accostato al Bari anche Anthony Partipilo (29). Tra i profili monitorati ci sono il portoghese Pedro Mendes (25) dell’Ascoli e Manuel De Luca (25), punta centrale della Sampdoria.

Altri Obiettivi

Il ds del Cesena, Artico, è al lavoro. In difesa si pensa a Michael Venturi (25), destinato a lasciare Cosenza, e a Gianluca Frabotta (25), che Mignani ha avuto al Bari. Come Michele Maita (30), per rinforzare la mediana. Federico Zuccon (21) dell’Atalanta è in cima alla lista per il reparto esterni. Su Manuel Marras (29) si registra una lieve frenata.

Premi e Riconoscimenti

Intanto, la community rosanero ha eletto il primo dei due gol realizzati da Brunori a Parma come il più bello del 2023/24. Al sondaggio finale sull’app del club hanno partecipato 11 mila tifosi in una settimana.