Corriere dello Sport: “De Rose-Catania. Foggia su Facundo, tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie C.

In attesa di definire i nuovi assetti societari, il Pescara guarda al mercato. Piace Flavio Russo (20), nell’ultima stagione al Sassuolo Primavera. Ben 20 gol e sei assist in 31 partite. Luigi Cuppone (27) verso la cessione. Summit di mercato in un locale con la dirigenza dell’Audace Cerignola. Vicino l’accordo.. I biancazzurri hanno rimesso gli occhi sul bomber del Taranto Alfredo Bifulco (27). Sul centrocampista Salvatore Aloi (27) ci sono Vicenza, Catania e Triestina. L’ormai ex difensore Romano Floriani Mussolini (21) verso la Juve Stabia. Per il tecnico si punta sempre ad Attilio Tesser.

Nelle ultime ore circola anche Andrea Chiappella , la scorsa stagione alla Giana Erminio. C’è anche il Foggia su Facundo Lescano (27), bomber della Triestina. Il ds Roma è sulle tracce di un attaccante da doppia cifra che esalti le qualità di Millico. Sondati Salvatore Caturano (33) del Potenza, e Alfredo Donnarumma (33). Potrebbe rientrare in questo piano anche Giancarlo Malcore (30), 13 gol con l’Audace Cerignola. Il Catania su Filippo “Pippo” D’Andrea (25), attaccante dell’Audax Cerignola. Pronto un triennale. Nelle ultime ore accelerazione nella trattativa con il centrocampista argentino Galo Capomaggio . Accordi per il portiere lituano Adamonis e per il centrocampista Gianluca Carpani.

Vicinissimo anche De Rose, in arrivo dal Cesena. Dall’Albinoleffe al Venezia: salto doppio per il centrocampista Issa Doumbia (21). Idea Filippo Pacciardi (29) per ilCarpi, appetito anche dal Potenza. Filippo Vandelli (24), di proprietà del Modena, è più di un’idea per la porta. Ivan Varone (32) in uscita dal Cesena è un obiettivo per la mediana. Col Sassuolo si parla, invece, di Justin Kumi (20) e Flavio Russo (20), attaccante rivelazione della Primavera campione d’Italia, seguito come detto anche dal Pescara. Aspettando l’ufficializzazione di Roberto Taurino , che avverrà con quella del ds Alessandro Degli Esposti, il Gubbio non avrà Jacopo Desogus (22): il fantasista verrà girato dal Cagliari al Cittadella. Rientra alla base anche King Udoh (27), che il Cesena potrebbe girare al Trapani. Il Rimini prova a difendersi: Nicolò Gigli (28) è promesso sposo dell’Arezzo, come Claudio Morra (29) e Davide Lamesta (24) lo sono del Benevento, mentre Nicola Pietrangeli (24) ha dato la propria parola al SudTirol. Anche Christian Langella (24) ha diversi estimatori. Per Massimo Zilli (22) alla Spal, il Cosenza chiede i 500mila € della clausola. Antony Iannarilli (34) ha l’accordo con l’Avellino. A Terni tornerà Niccolò Corrado (24) per andare al Brescia. Il Crotone guarda in casa Picerno per rinforzare la difesa: piace Matteo Gilli (27). Per il centrocampo interesse per Ferdinando Del Sole (26) del Latina.