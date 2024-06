Corriere dello Sport: “Lecce scatenato. Venezia, concorrenza al Palermo per Mazzitelli. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

È un Lecce letteralmente scatenato quello delle ultime settimane. Ieri, con un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha infatti annunciato l’acquisto a titolo definitivo del portiere Christian Martin Früchtl (24) dall’Austria Vienna. Cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco, l’estremo difensore ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione per altre due stagioni: ieri l’arrivo, oggi invece le visite mediche prima della firma sul contratto. E poi Pantaleo Corvino ha in pugno il difensore Kialonda Gaspar (26), che già da alcune settimane si è promesso ai pugliesi perché molto affascinato dal progetto della società. Con in tasca il sì del ragazzo, determinato a trasferirsi in Italia, il responsabile dell’area tecnica del Lecce è riuscito quindi a bypassare la clausola e a trovare un’intesa di massima sui 2-3 milioni di euro, più una percentuale sulla rivendita.

DIFRA UFFICIALE. Eusebio Di Francesco (54) e il Venezia ufficializzeranno in queste ore l’intesa biennale già stilata da giorni, con la pianificazione della sede del ritiro (Falcade) e di qualche amichevole. Nessun vincolo e niente postille sulla durata del contratto del tecnico abruzzese: due anni senza che questi siano legati a obiettivi, diversamente da come era a Frosinone. Con il ds Filippo Antonelli e il suo staff (l’ex terzino di Juve, Toro e Salernitana Cristian Molinaro, e Antonio Cavallo, storico collaboratore di Gianluca Petrachi, allo scouting) c’è piena sintonia. Di Francesco potrebbe vedere chi provare a portare in laguna tra Riccardo Marchizza (26), Luca Mazzitelli (28) e Nadir Zortea (25), suoi ex calciatori a Frosinone. Sul centrocampista romano ci sono anche Parma e Palermo, sull’esterno tornato all’Atalanta, invece gli occhi di Cagliari e Monza.

RITORNO. A proposito dei biancorossi, tra le priorità del club spicca sempre quella di riportare in Brianza, questa volta a titolo definitivo, Daniel Maldini (22). Il trequartista in scadenza nel 2025 piace anche altri club di A, ma i buoni rapporti con l’entourage del calciatore, valutato sui 5 milioni, potrebbero aiutare il Monza a definire presto l’affare. Un altro giovane talento sul mercato è Gaetano Oristanio (21): non rientrerà nell’affare Josep Martinez (26) con il Genoa, ma i liguri hanno fatto capire di essere disposti a prenderlo anche in un secondo momento, in un’operazione a parte. Di certo il Venezia di Di Francesco è molto interessato al classe 2002 ed è pronto a rovinare i piani dei liguri, davvero molto attivi in questa fase. Il Genoa, intanto, può festeggiare la decisione di Caleb Ekuban (30) che, dopo una lunga discussione, ha detto sì al rinnovo del contratto. Capitolo portieri: il casting per il post Martinez si è allargato e adesso i riflettori sono puntati sul croato del Paok Dominik Kotarski (24).

Infine, è ufficiale il trasferimento di Andrea Belotti (30) al Como. I lariani non mollano poi Andrea Dossena (25), per il quale è stato trovato un accordo con il Cagliari sulla base di 8 milioni più bonus. Sebastiano Luperto (27) è così sempre al centro di una trattativa tra i sardi e l’Empoli, mentre per Lorenzo Lucchesi (21) della Fiorentina è stato effettuato un sondaggio esplorativo