Gds: “Il Palermo riflette sul futuro di Gomes”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che riflette sul futuro di Gomes.

Il cambio della direzione tecnica del Palermo, da Rinaudo a De Sanctis, e il passaggio della guida della squadra da Mignani a Dionisi, porterà a diverse valutazioni sull’organico in vista del nuovo obiettivo fissato dalla società: migliorare i risultati della scorsa stagione e lottare per la promozione in Serie A. Questo traguardo non è facile da raggiungere, considerata la folta concorrenza di avversarie.

Uno dei giocatori il cui futuro non è ben delineato è Gomes, arrivato nel 2022 dal Manchester City. Dopo una stagione in prestito al Burnley in Championship, ha prolungato il suo contratto con il Palermo fino al 2027. Il rendimento del francese è stato positivo, caratterizzato da grande impegno e tenacia, con 63 presenze e 4 assist, anche se non ha segnato gol in partite ufficiali, eccezion fatta per un’amichevole contro il Lommel.

Nonostante il rapporto tra Gomes e la società sia sempre stato ottimo, le recenti dichiarazioni del suo agente hanno aperto la possibilità a scenari differenti. Gomes aspira a giocare in una massima serie, sia in Italia che all’estero, e molto dipenderà dalla volontà del Palermo di trattenerlo o cederlo, oltre al dialogo tra il club, il giocatore e Dionisi, che dovrà valutare il ruolo che l’ex Manchester City potrebbe avere nella squadra.

La grande duttilità di Gomes, che gli permette di giocare in diversi ruoli a centrocampo, è un punto a suo favore. Tuttavia, il suo futuro resta incerto e potrebbe attrarre l’interesse di club in tutta Europa. Le prossime settimane e il ritiro saranno decisivi per chiarire la posizione del giocatore e del club, con la valutazione economica di Gomes che rimane comunque alta, data la sua esperienza nonostante la giovane età. Nel Palermo è tempo di scelte, e il ritiro sarà fondamentale per determinare il futuro del numero 4.