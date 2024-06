Gds: “Palermo rivoluziona gli staff. Declassamento professionale e cambi, cosa sta succedendo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che rivoluziona gli staff.

La stagione calcistica si avvicina al suo termine e il Palermo si prepara intensamente per l’inizio ufficiale della stagione 2024/25, previsto per il 7 luglio. Già da mercoledì 3 luglio, però, il gruppo squadra si ritroverà per una sorta di pre-ritiro, come già accaduto la scorsa stagione sotto la guida dell’ex allenatore Corini, per svolgere quattro giorni di test atletici in preparazione al vero e proprio inizio.

Quest’anno, la società non ha ancora comunicato i dettagli del raduno pre-ritiro, ma si prevede un recap con tutte le specifiche nei giorni che precederanno l’arrivo a Livigno. Un evento sicuramente atteso è la presentazione del nuovo allenatore, Dionisi, che avverrà oggi pomeriggio alle 16 al Renzo Barbera. Questo sarà un momento significativo per introdurre alla stampa e ai tifosi il nuovo timoniere di una squadra che punta a essere protagonista nel prossimo campionato con l’obiettivo di conquistare la promozione in Serie A.

In questi giorni ci sono movimenti frenetici anche per quanto riguarda la formazione degli staff tecnici, sia della prima squadra che del settore giovanile. De Sanctis ha scelto di portare Guido Nanni, già suo collaboratore alla Roma, come nuovo preparatore dei portieri della prima squadra. Di conseguenza, Marotta e altri membri dello staff tecnico dell’anno scorso, come Bovo e Petrucci, dovrebbero essere dirottati alla Primavera, anche se questa mossa rappresenta per loro un declassamento professionale e resta da vedere se accetteranno.

Escl. Palermo: Guido Nanni vicino all’accordo come preparatore dei portieri

In aggiunta, la prima squadra accoglierà un nuovo membro dello staff in qualità di collaboratore tecnico, su suggerimento diretto del City Football Group. Nel settore giovanile, già annunciato Farina come nuovo responsabile, mentre il Palermo attende la risposta da Del Grosso per la panchina della Primavera. Quest’ultimo ha ricevuto un’offerta anche dal Milan per allenare l’Under18 rossonera. Di Benedetto, attuale allenatore della Primavera, è invece in procinto di firmare per l’Under18 della Sampdoria.

Quindi, il Palermo è immerso in una vera e propria rivoluzione sia nel settore giovanile che nello staff tecnico della prima squadra, segno di un impegno rinnovato verso il successo e lo sviluppo continuo in vista della nuova stagione.