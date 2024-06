Gds: “Palermo, tanto traffico in corsia. Carissoni è in ottima compagnia”

Mercato. Il terzino del Cittadella non è l’unico che il ds rosanero sta trattando: in lista ci sono anche Di Chiara, Barbieri e la novità Turicchia

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e in particolare su Carissoni.

Mentre il Palermo si avvicina alla nuova stagione con l’obiettivo di una promozione diretta, il club è attivamente impegnato a rinnovare e rafforzare la squadra, cercando profili che possano apportare sia esperienza che freschezza. La partenza di alcuni simboli degli ultimi anni indica che ci sarà un profondo cambiamento nell’organico.

Analisi del mercato e obiettivi principali:

Terzino Sinistro

Carissoni del Cittadella: Principale candidato, con un costo accessibile di circa un milione di euro. Interessa anche alla Salernitana, un diretto concorrente per la promozione.

Di Chiara (Parma): Offre esperienza e una connessione locale con Palermo, essendo l’unico altro giocatore oltre a Di Mariano ad avere radici palermitane nell’attuale organico.

Barbieri: Un profilo interessante per la sua versatilità di giocare su entrambe le fasce, ma con un costo elevato di quasi 4 milioni e desideroso di un’esperienza in Serie A dopo una stagione di successo a Pisa.

Turicchia: Membro della Next Gen della Juventus e ben noto per il suo ruolo stabile nelle giovanili italiane. Ha concluso l’ultima stagione in Serie C con due gol e due assist.

Escl Ag. Carissoni: «Palermo e Salernitana hanno mostrato interesse. Il Cittadella…»

Centrocampisti

Hasa: Considerato più accessibile rispetto a Mazzitelli per il ruolo di regista, data la riluttanza del Frosinone a cederlo a un diretto concorrente.

Vandeputte: La trattativa ha rallentato, ma non è a rischio. Il Catanzaro chiede più di 3 milioni senza contropartite tecniche. Anche Di Mariano e Soleri potrebbero essere coinvolti in trattative separate.

Portiere

Fulignati: Il Catanzaro è interessato a monetizzare il giocatore, considerando anche Pigliacelli del Palermo come possibile successore.

Attacco – Brunori

Nonostante l’interesse di squadre come Sassuolo e Cremonese, nessuna offerta soddisfacente (minimo 6 milioni) è ancora arrivata. La permanenza di Brunori a Palermo appare incerta nonostante abbia recentemente vinto il premio per il miglior gol dello scorso campionato.

Il Palermo quindi si trova in una fase cruciale di preparazione per la stagione, con negoziati in corso su più fronti. Le decisioni prese in questa finestra di trasferimento saranno fondamentali per configurare la squadra in vista della lotta per la promozione.