Colpo strappa scudetto: Frattesi saluta l’Inter ma resta in Serie A | Agenti al lavoro giorno e notte

Frattesi sempre più lontano dall’Inter. Il giocatore vorrebbe più spazio in campo: gli agenti lavorano per farlo rimanere in Serie A.

Momento duro per Frattesi, sia in campo che fuori. Il centrocampista campione d’Italia con l’Inter al primo colpo infatti sorride amaro per la stagione appena terminata e non sta riuscendo a esprimersi al meglio in nazionale. In queste ore il suo procuratore ha incontrato i dirigenti dell’Inter in sede, per trattare Oristano ma pare per discutere anche del futuro del centrocampista ex Sassuolo.

L’agente ha confermato ai microfoni dei cronisti infatti che durante l’incontro non avrebbero parlato solamente di Oristano, ma che nella discussione sarebbe finito anche Frattesi: “È normale che ci siano offerte per Frattesi” ha detto Riso lasciando la sede nerazzurra.

Il procuratore, mai banale e con pochi peli sulla lingua, ha infiammato le discussioni di mercato attorno al suo giocatore, che adesso potrebbe veramente lasciare l’Inter in caso di offerta importante da parte di altri club. Pare che un club di Serie A su tutti sia pronto ad abbracciarlo, e a dargli i minuti in campo che merita.

Frattesi via dall’Inter, rimane in Serie A

E nella settimana in cui si rincorrono le voci di un interessamento del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu, l’Inter dovrà avere a che fare anche col mal di pancia di Frattesi. Perderli entrambi sembra ipotesi lontana, certo, ma Frattesi vuole essere protagonista il prossimo anno e all’Inter lo spazio con l’arrivo di Zielinski potrebbe essere ancora meno di quello dello scorso anno – nonostante le tante competizioni -.

Ecco perché questo, per gli estimatori di Frattesi, potrebbe essere il migliore momento per inserirsi e provare a trattare. Su di lui ci sarebbe sempre la Roma, secondo quanto riferito da Tuttosport. La questione, per i giallorossi e per i nerazzurri a questo punto, è puramente economica.

