Clamorosa indiscrezione che arriva dal settimanale “Chi” in edicola e che riguarda Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta.

I due erano già stati pescati a cena insieme e Zlatan, avrebbe confidato a un amico che con la presentatrice di Dazn è nato un qualcosa che va ben oltre la semplice amicizia. La Leotta è andata in vacanza in Sardegna con alcune amiche e il fratello. Nello stesso periodo il campione del Milan è apparso in Costa Smeralda. I due non erano nella stessa casa ma lo svedese non era accompagnato dalla moglie.