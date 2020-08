Non perde tempo sul mercato il Benevento del presidente Vigorito, neopromosso in serie A, e dopo essersi assicurato le prestazioni del centrale polacco Kamil Glik, porta in giallorosso un altro elemento di buon livello: come riportato da “Gianlucadimarzio.com”, il centrocampista moldavo classe 1990, Artur Ionita, approda in terra campana dal Cagliari, per una cifra che si aggira intorno al milione di euro.