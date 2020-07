I tifosi non rispettano il distanziamento sociale e così l’arbitro ha deciso di sospendere il match. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, questo è quanto è successo in Danimarca, durante la finale della coppa nazionale tra Aalborg e Sonderjyske. La partita era a porte aperte, ma con un numero limitato di tifosi. Il gruppo non stava rispettando il distanziamento sociale di un metro imposto dal protocollo di sicurezza, dunque il direttore di gara ha deciso di interrompere momentaneamente il match. La sfida – dopo la curiosa sospensione – è ripresa regolarmente.