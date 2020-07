Stando a quanto riferito da Messinanelpallone.it”, l’Acr Messina informa di aver chiesto un incontro al sindaco di Messina per poter comunicare le proprie decisioni in merito al futuro della società. Ci sembra corretto informare preventivamente il primo cittadino che in questi anni ha seguito da vicino il percorso della dirigenza. in attesa di programmare la nuova stagione e intraprendere eventuali trattative con nuovi partner. Inoltre nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Acr Messina ed a seguito delle recenti interviste rilasciate dai signori Obbedio e Cazzarò, la società ha dato mandato al presidente Pietro Sciotto di depositare formale denuncia-querela nei confronti dei suddetti per il risarcimento dei gravi danni d’immagine subiti. In linea di principio, la decisione di incontrare il Sindaco De Luca per comunicare decisioni e strategie sul futuro dell’Acr ha una propria logica, visto che fu il primo cittadino in carica ad agosto 2017, Renato Accorinti, a consegnare il titolo di ammissione alla serie D concesso a Messina in virtù dei regolamenti FIGC. Fermo restando che Cateno De Luca ha annunciato di tornare in piena carica solo a partire dal 7 luglio, ma ha già prorogato il rientro almeno un paio di volte nell’ultimo mese.