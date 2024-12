“Ho deciso di smettere, mi inseguivano ovunque”: dopo le partite in TV… è finito a vendere i cornetti e le brioche | Troppa pressione addosso

La rivelazione assurda dell’ex calciatore ha lasciato tutti senza parole: è passato dalla fama in TV a vendere i cornetti in un locale.

La vita del calciatore non è adatta a tutti. Nel corso degli anni infatti abbiamo sentito tantissimi grandi nomi che non sono riusciti ad affermarsi in maniera definitiva a causa delle difficoltà che questa presenta. Le motivazioni di ciò possono essere tante. La mancanza di casa, le dipendenze, la troppa pressione.

Qualche settimana fa ad esempio abbiamo assistito alle crude confessioni di Adriano l’Imperatore, ex fuoriclasse brasiliano dell’Inter che a causa dell’alcol si è distrutto completamente la carriera e, da un certo punto di vista, anche la vita.

Recentemente però è stato il turno di un altro grande protagonista, il quale ha confessato di aver deciso di smettere con il pallone a causa della troppa pressione, anche se ormai la fama era stata raggiunta pienamente. Dopo le tante partite in TV ora è finito a vendere i cornetti e le brioche in un locale.

Il racconto dell’ex calciatore

Facendo il nome di Saverio Madrigali probabilmente non sarà venuto in mente nulla a nessuno. Se invece diciamo Calciatori Giovani Speranze, ecco che si accende la lampadina. Madrigali era il capitano di quella Fiorentina Primavera le cui vicende venivano trasmesse come programma su MTV. Ed è proprio lui che di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio. In particolare l’ex calciatore ha spiegato cosa è accaduto con quella serie tv.

L’ex difensore ha spiegato che la cosa inizialmente non ha avuto tanta risonanza, ma in seguito la situazione è praticamente degenerata. ”Non potevi uscire: ti chiedevano foto, ti inseguivano. Non è stato facile gestire la situazione, considerando che eravamo ragazzi di 16-17 anni. Basta poco per montarsi la testa e perdere la cognizione di dove ti trovi”.

Fine della carriera

Nonostante quell’esperienza, Madrigali non è riuscito a sfondare. ”A 26 anni, nel 2021, ho deciso di smettere di giocare a calcio”. Una scelta sofferta, ma necessaria in quanto giocava ancora in Serie C. La sua vita però è cambiata del tutto.

Dopo aver seguito dei corsi, ora Madrigali è un pasticciere, e ha aperto un locale che sta andando davvero molto bene, tanto da essere finito nella guida di Gambero Rosso.