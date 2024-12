Ragazzi non si gioca: la squadra non si è presentata: l’arbitro scrive tutto nel referto | Sconfitta a tavolino e 1 punto di penalizzazione

Annullata la partita in quanto la squadra non si è presentata: scatta la sconfitta a tavolino e altre pesanti conseguenze per i disertori.

Il mancato rispetto delle regole nel calcio può portare a delle sanzioni davvero molto pesanti per i club. Ma questo non vale solo per le norme che bisogna seguire sul terreno di gioco, ma anche su quelle a cui far fronte da fuori.

Sono tante le leggi da tenere in considerazione e da seguire alla lettera per evitare situazioni incresciose. Una di quelle che ovviamente può portare a delle conseguenze davvero pesanti riguarda la diserzione di una partita. In situazioni del genere infatti le sanzioni sono davvero enorme.

Ed è proprio questo ciò che di recente ha combinato un club, il quale non si è presentato. A quel punto il direttore di gara è stato costretto ad annullare il match e a scrivere tutto nel referto. Per la compagine che non si è fatta viva scatta dunque la sconfitta a tavolino e molte altre sanzioni, tra cui la penalizzazione di un punto in classifica.

Non si presentano alla partita: scatta la sconfitta a tavolino

Nella giornata di domenica scorsa si sarebbe dovuta giocare la sfida di campionato tra il Foggia Incedit e il Città di Gallipoli, valevole per il campionato di Eccellenza. La partita però appunto non si è disputata, in quanto la squadra ospite non si è presentata nei tempi regolamentati sul terreno di gioco.

In questo modo dunque l’arbitro della sfida non ha potuto fischiare l’inizio, e dopo aver aspettato la compagine, si è deciso per annullare tutto e sanzionarla con la sconfitta a tavolino per 3-0. Ma questa non è l’unica pesante sanzione inflitta al club.

Le altre conseguenze patite dalla squadra disertrice della gara

Oltre all’ovvio ko a tavolino, la Città di Gallipoli dovrà scontare anche la penalizzazione di un punto nel corso del campionato attuale. Come se non bastasse poi sono spiccate anche delle pesanti sanzioni economiche per il club, soprattutto considerando la categoria in cui questo milita.

Infatti la società dovrà pagare due multe salate: una di 500 euro, dovuta alla prima rinuncia alla gara, e una di 400 euro, dovuta invece per il mancato incasso. Non sono noti invece i motivi che hanno spinto la compagine a non presentarsi al match.