Sì, prendiamo Eziolino Capuano: clamoroso ribaltone in panchina | Lunedì dirigerà il primo allenamento

Il tecnico 59enne è pronto per una nuova esperienza in panchina. Un club spinge e lunedì si appresta a guida il primo allenamento.

Sebbene nel corso della sua carriera non sia mai arrivato nelle alte categorie, Ezio Capuano è senza dubbio uno dei volti principali nel mondo del calcio di provincia. Più nello specifico il tecnico nato a Salerno è una vera e propria leggenda della Serie C, dove, specialmente per quanto riguarda il girone del sud, ha avuto diverse esperienze.

Solo in questa stagione il mister infatti ne conta ben due. La prima con il Taranto, squadra però che ha lasciato ben presto dopo le note tristi vicende societarie che vedono coinvolte la squadra pugliese. La seconda invece è arrivata con il Foggia, club che lo ha chiamato, ma dal quale si è dimesso dopo circa un mese, in quanto non si è sentito seguito dalla squadra.

Dalla fine di ottobre scorso dunque Capuano è tornato libero, e ovviamente le voci sul suo conto non tendono affatto a placarsi. Queste però nelle ultime ore hanno raggiunto l’apice assoluto. A quanto pare infatti un’altra società lo vuole alla guida del progetto, ed è pronta ad offrirgli un contratto.

Capuano torna in pista

Come abbiamo detto in precedenza, fino ad ora Capuano ha già allenato due club in questa stagione. A breve però a questa lista potrebbe aggiungersene un terzo, sempre della Serie C, anche se in questo caso cambierebbe il girone, che sarebbe quello B.

Stando alle ultime indiscrezioni infatti il Gubbio sta seriamente pensando di offrire un contratto all’allenatore nato a Salerno. La situazione della squadra umbra non è delle migliori, e se le cose non migliorassero a breve potrebbe arrivare il definitivo ribaltone.

La decisione nelle prossime ore

Dunque è ben intuibile che la posizione di Roberto Taurino sia a forte rischio, e che il suo futuro si deciderà solamente dopo il prossimo turno, quando il Gubbio affronterà in trasferta il Milan Futuro.

Qualora non arrivasse un risultato positivo dunque la squadra umbra potrebbe subito prendere Eziolino Capuano. Anche se non mancano di certo le alternative. I nomi da questo punto di vista sono quelli di Gaetano Fontana, Leonardo Colucci e Vincenzo Cangelosi.