Viene pure il ragazzino: Simone Inzaghi lo chiama dalla Primavera | Esordio assoluto

Scelta inattesa dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi: convocato un giocatore della Primavera per un debutto a sorpresa in Prima Squadra.

La stagione dell’Inter si è aperta con un primo segmento tutto sommato positivo per gli uomini di Simone Inzaghi. I campioni d’Italia si trovano a ridosso della posizione di vertice nella classifica di Serie A e in UEFA Champions League, ora come ora, si qualificherebbero agli ottavi di finale senza dover passare attraverso il limbo dei play-off.

Un percorso positivo, pertanto, che deve fare anche i conti con qualche guaio fisico inaspettato da parte di alcuni componenti della rosa. Ai box, in questo istante, si trova Benjamin Pavard, uno degli interpreti difensivi più apprezzati e utilizzati da parte del tecnico nerazzurro. Indubbiamente una perdita di livello, ma la rosa ampia del Biscione rappresenta un ottimo paracadute per la squadra.

C’è però una situazione inedita, emersa soltanto in queste ore, che sta mettendo seriamente in difficoltà i meneghini. Una circostanza che ha indotto Inzaghi a rompere gli indugi e a osare: il piacentino ha infatti deciso di convocare in Prima Squadra un componente della formazione Primavera dell’Inter.

Si tratta di un debutto assoluto per lui, che non ha mai giocato neppure una partita fra i grandi, ma fin qui ha comunque ben figurato con i suoi pari età, risultando decisivo in ben più di una singola occasione. Una certezza a livello giovanile, un interessante prospetto in ottica futura per il team.

Simone Inzaghi sorprende tutti: giocatore dell’Inter Primavera convocato in Prima Squadra

Ai tifosi interisti e agli appassionati di calcio in generale non sarà certamente sfuggita la defezione del terzo portiere Raffaele Di Gennaro. Il giocatore sarà costretto a rimanere fermo a lungo a seguito di una operazione alla mano a cui si è dovuto sottoporre nella giornata di martedì 3 dicembre 2024.

Un intervento figlio di un infortunio rimediato in allenamento la settimana precedente. In sintesi, si è trattato di un problema ai legamenti del dito, che non gli consentirà di tornare fra i pali prima del mese di marzo. Uno stop prolungato, di fronte al quale la dirigenza dell’Inter ha le idee ben chiare: non si andrà a cercare un sostituto sul mercato.

Inter, il portiere Calligaris convocato in Prima Squadra

A rimpiazzare numericamente Di Gennaro sarà Alessandro Calligaris, portiere titolare della Primavera nerazzurra. Cresciuto calcisticamente tra le fila dei friulani del Donatello, all’età di 14 anni (nel 2019) ha abbracciato i colori nerazzurri, distinguendosi per affidabilità e indiscutibile tecnica.

La sua promozione avverrà in pianta stabile, perlomeno fino a quando Raffaele Di Gennaro non sarà disponibile. Un’occasione per mettersi in mostra sotto gli occhi di Simone Inzaghi e, chi lo sa, scalare qualche gerarchia in vista dell’anno prossimo.