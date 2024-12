Vengo e vi salvo: Fabio Cannavaro torna in Serie A per un’altra impresa impossibile | Lunedì mattina primo allenamento

Il campione del mondo del 2006 è pronto a tornare in Serie A per salvare ancora una volta una squadra: lunedì inizia l’avventura.

Lo scorso anno Fabio Cannavaro si è seduto per la prima volta nella sua carriera da allenatore su una panchina di Serie A. L’Udinese, in piena crisi e a rischio retrocessione, ha infatti deciso di affidarsi a lui per tentare il miracolo di mantenere la categoria, e il pallone d’oro è riuscito pienamente a salvare i bianconeri.

Nonostante quanto fatto però l’ex difensore centrale di Juve, Inter e Real Madrid non è rimasto in Friuli. Lui e la società della famiglia Pozzo non sono riusciti a trovare un accordo, e le strade si sono separate. Nonostante i rumors che lo volevano su qualche altra panchina italiana e non solo, il campione del mondo 2006 è rimasto libero.

Le vacanze però per lui sembrano ormai essere belle e finite. Secondo le ultime indiscrezioni infatti un altro club di Serie A, incasinato nella lotta per non retrocedere, ha deciso di affidargli la guida tecnica della squadra. Per Cannavaro dunque sembra l’inizio di un’altra impresa impossibile, che comincerà con tutta probabilità lunedì mattina, quando dirigerà il primo allenamento.

Cannavaro, ritorno attesissimo in Serie A

Sono diverse le squadre invischiate al momento nella lotta per non retrocedere nella Serie A attuale. Alcune di queste hanno già cambiato allenatore. Ce n’è una però che potrebbe mettere in atto questa mossa nei prossimi giorni.

Stiamo parlando del Venezia, che circola in fondo alla classifica, e che ha messo in discussione da tempo la posizione di mister Eusebio Di Francesco. Ed è proprio del suo esonero che ultimamente si sta parlando in maniera importante. In particolar modo Alessio Alaimo, giornalista di TMW, ha scritto il seguente post sul proprio account X: ”Venezia riflessioni in corso su Di Francesco”. E all’orizzonte pare esserci proprio Cannavaro.

Annuncio chiarissimo

Oltre a svelare il possibile esonero dell’ex allenatore di Frosinone e Roma, Alaimo ha fatto anche i nomi dei possibili sostituti sempre sul proprio account X.

”Venezia in caso di sconfitta contro il Como si cambia e oltre Iachini e Pirlo (che è sempre valido per la Sampdoria ) salgono le quotazioni di Fabio Cannavaro profilo gradito anche per background internazionale”.