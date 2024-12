Io alla Juve non ci voglio andare! Lo dice a Beppe Marotta e si incolla agli spogliatoi della Pinetina: atto di vero amore

Rifiuto totale del calciatore, che non ha voluto partire in direzione Torino: un vero e proprio atto d’amore nei confronti dei tifosi.

Quella tra Juve e Inter è una delle rivalità, se non quella per eccellenza, principali d’Italia. Le due squadre sono state spesso contrapposte per obiettivi comuni, tanto da scatenare l’astio. Con Calciopoli poi le cose sono peggiorate completamente. E’ ovvio dunque che quando le due compagini si ritrovano l’una contro l’altra, c’è sempre grande tensione e voglia di primeggiare.

Detto ciò è chiaro che essendo due delle società più importanti della nostra Serie A e più in generale d’Europa, tra loro nonostante le divergenze sorgano comunque degli affari. Capita a volte che l’una o l’altra abbia bisogno di un giocatore, e che questi passino dall’una all’altra sponda.

Uno di loro però sembra non aver voluto accettare tutto ciò. Il calciatore nerazzurro, fortemente voluto dalla Vecchia Signora, ha deciso infatti di declinare a tutti i costi la proposta juventina, quasi incollandosi agli spogliatoi della Pinetina con un atto di amore assoluto, che non può passare affatto inosservato agli occhi dei tifosi interisti.

Rifiuto secco del calciatore

Qualche tempo fa il noto giornalista sportivo e tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin ha parlato di Mauro Icardi e della sua carriera nel podcast Controcampo. Tra le tante cose dette, è stato svelato anche un retroscena che vede protagonista l’argentino, e che riguarda un suo passaggio alla Juventus.

Secondo Biasin infatti il club torinese ha provato spesso e volentieri ad acquistarlo, ma il bomber, anche quando ha lasciato Milano, ha sempre declinato le offerte. Per il giornalista infatti questa decisione è arrivata in quanto Icardi si sentiva e si sente tutt’ora interista a tutti gli effetti. Un gesto dunque inatteso, che qualora fosse confermato, potrebbe far addirittura cambiare idea ai tifosi sul suo conto.

La verità sul suo addio

Sempre durante il podcast, Biasin ha anche spiegato grosso modo cosa ha spinto l’Inter e Icardi alla rottura e alla conseguente separazione.

Secondo il giornalista uno dei motivi principali è stato quello extra campo, e senza fare riferimenti chiari ha fatto capire che gran parte delle colpe di quanto accaduto è da dare a Wanda Nara, donna che oggi sta dando dei problemi enormi a Maurito.