Chiamatemi urgentemente mister Pirlo: convocato d’urgenza in sede | Domani il primo allenamento

Andrea Pirlo pronto a ritornare in pista, convocato d’urgenza: nelle prossime ore svolgerà il primo allenamento

Un inizio di stagione tutt’altro che soddisfacente quello che aveva compiuto con la Sampdoria: solamente un punto raccolto nelle prime tre partite. Decisamente troppo poco per una squadra che punta alla vittoria del campionato e ad un ritorno nella massima serie.

Andrea Pirlo, dal 29 agosto, è rimasto senza panchina visto che la dirigenza blucerchiata decise di dargli il benservito. Adesso, però, per il tecnico di Feltre una nuova opportunità sta per arrivare.

Tanto è vero che il classe ’79 potrebbe essere convocato nelle prossime ore dal club e dirigere il primo allenamento. Ovviamente è pronto a prendere il posto di un altro suo collega che non sta compiendo affatto un buon lavoro in termini di risultati.

L’ultima sconfitta, rimediata in campionato, potrebbe essere stata la sua ultima partita sulla panchina. Il suo esonero potrebbe avvenire proprio nelle prossime ore. Anche i tifosi ne hanno decisamente abbastanza del loro mister.

Pirlo ritorna in panchina, ora ci sono pochi dubbi: dirigerà il primo allenamento

Da un Andrea ad un altro. A quanto pare Pirlo ha un conto in sospeso con la Sampdoria e viceversa. Il club ligure, infatti, sta pensando a lui per il ritorno in panchina. Soprattutto per via del suo contratto che lo lega ancora ai blucerchiati fino al 30 giugno del prossimo anno. L’idea di prendere e di pagare un altro allenatore non piace particolarmente alla dirigenza che vuole rimediare a questa prima parte di stagione a dir poco umiliante.

Proprio come la sconfitta rimediata nella serata di domenica, in trasferta, contro il Sassuolo che si è imposto per ben 5-1. Un ko che condanna, sempre di più, la Sampdoria a restare nelle zone basse della classifica. I playout distano solamente un punto. Adesso si pensa ad una vera e propria svolta sulla panchina. La stessa che potrebbe portare proprio il nome di Andrea Pirlo. Oramai ci sono davvero pochi dubbi sull’esonero di Sottil.

La cura del tecnico non funziona, Pirlo pronto al grande ritorno

La “cura Sottil” non ha prodotto alcun tipo di effetto: solamente 16 punti raccolti in 13 partite. Pochissimo per una squadra costruita per vincere il campionato. In queste ore la dirigenza sta facendo il punto della situazione.

Non è da escludere, a questo punto, che Sottil possa svuotare l’armadietto nel centro sportivo ligure e lasciare il posto proprio a Pirlo. Pronto per un grande ritorno in panchina.