“È arrivato il momento di dire addio”: 600 partite e 120 gol dopo saluta i tifosi e dice basta | In Serie A lo abbiamo adorato

In Serie A lo abbiamo adorato, adesso il calciatore ha deciso di appendere le scarpette al chiodo: si ritira dopo 120 gol

Per tutti i calciatori, prima o poi, arriva quel momento che sperano non arrivi mai. Ed invece, per cause di forza maggiore (in primis per le condizioni fisiche), sono tutti destinati a farlo: ovvero quello di appendere le famose scarpette al chiodo.

Insomma, chiudere una volta e per tutte con il calcio giocato. Anche la Serie A ha avuto il piacere di ospitarlo, conoscerlo ed apprezzarlo. L’atleta (oramai ex) ha ripagato la fiducia a suon di gol ed assist che hanno fatto impazzire i suoi tifosi.

Gli stessi, ed anche coloro che lo hanno visto militare nelle altre squadre, lo ricorderanno sempre con rispetto e lo ringrazieranno per tutto quello che è riuscito a dare alla causa. Adesso, però, è arrivato il tempo di mettersi da parte e di pensare al futuro.

Non è ancora chiaro se, appunto, nel suo futuro ci sia ancora spazio per il calcio. Magari con un ruolo da dirigente oppure da allenatore. La cosa certa è che, in questo momento, la notizia del suo ritiro fa molto rumore e “male” per gli amanti di questo sport.

La Serie A lo saluta, l’attaccante chiude con il calcio dopo 120 gol

Luis Nani ha detto “basta” e chiude per sempre con il mondo del calcio giocato. L’ex esterno d’attacco della nazionale portoghese e del Manchester United, nelle ultime ore, ha preso questa importante decisione. In Serie A si è fatto apprezzare con le maglie prima della Lazio e poi con quella del Venezia. A 38 anni, quindi, il nativo di Amadora ha detto “stop”.

Nel corso della sua strepitosa carriera si è tolto un bel po’ di soddisfazioni. In primis quella della vittoria della Champions League nel 2008. Con la nazionale lusitana, invece, il titolo di campione d’Europa nel 2016. Il suo ritiro è stato annunciato con un commovente post che ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram.

Serie A, il campione dice addio con il calcio giocato: “Grazie a tutti”

Nel corso della sua brillante carriera si è tolto la soddisfazione di mettere a segno ben 150 gol. Se si considerano quelle siglate anche con la nazionale portoghese. Stesso numero per quanto riguarda gli assist che ha fornito ai suoi compagni. Gli stessi che, sotto al suo post social, lo ringraziano per tutto quello che ha saputo regalare in questo sport.

Queste le sue parole: “È arrivato il momento di dire addio, chiudo come giocatore professionista. È stata un’esperienza straordinaria. Ringrazio ogni singola persona che mi ha aiutato. Una carriera durata oltre 20 anni e mi ha regalato tanti ricordi indimenticabili. È ora di voltare pagina e concentrarmi su nuovi obiettivi e sogni“.