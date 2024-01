“Ho chiesto la cessione”: terremoto Milan | La società lo accontenta: addio immediato

Il Milan, dopo la richiesta di essere ceduto, ha deciso di accontentare il giocatore. Rottura e addio imminente.

Le strade del Milan e della giovane promessa si separano in questa finestra di mercato. Il calciatore, arrivato a Milano con grandi aspettative, non è riuscito a mettere in campo la sua qualità e a ritagliarsi un ruolo da protagonista tra i titolari. Un rapporto mai consolidato con Pioli, che ha anche tentato di inserirlo, e i pochi minuti giocati hanno portato dunque il giocatore a chiedere la cessione.

E i rossoneri sono pronti a privarsene, con il giovane che ha già scelto la destinazione a lui gradita. Ai margini del gioco del tecnico emiliano, per lui non rimanevano altre possibilità se non tentare la fortuna altrove. Solo spezzoni di gara per lui in questa stagione, con una sola presenza da titolare, ma zero gol e zero assist a referto.

Il Milan ha accontentato dunque la sua volontà di lasciare il club anzitempo e ha chiuso una trattativa nelle scorse ore che porterà il giovane all’estero a indossare una nuova maglia. La firma e la presentazione con il nuovo club per il giovane argentino.

Milan, addio al giovane talento: i dettagli dell’affare

Il Milan saluta Luka Romero, che vola in Spagna all’Almeria. L’argentino ex Lazio torna in Liga, dove aveva mosso i primi passi in un campo da calcio e dove aveva esordito tra i professionisti con il Maiorca nel 2020 a soli 16 anni. In patria i paragoni con Messi e Maradona si sono sprecati per il giovane, che però in rossonero non è mai riuscito a trovare spazio tra i titolari e anche da subentrato non è mai riuscito a incidere.

Il punto più alto della sua avventura al Milan rimane il gol estivo in amichevole contro il Real Madrid. Un gol che aveva fatto ben sperare, ma nelle gare ufficiali Romero non si è mai ripetuto. Luka approda dunque all’Almeria in prestito secco, con gli spagnoli che avranno anche opzioni per l’acquisto a titolo definitivo. Sull’argentino c’erano stati diversi club tra cui il Boca Juniors.

Luka Romero lascia il Milan: “Il calcio in Italia è difficile”

Sulla decisione di lasciare il Milan, Romero è intervenuto in sede di presentazione con il nuovo club. Secondo l’argentino il calcio italiano è un calcio difficile, mentre in Spagna “si gioca un po’ di più“. “Sono grato all’Almeria della sua offerta e dell’interessamento mostrato – dice ancora Romero – io ho chiesto di andare via da Milano per giocare di più“.

Sull’offerta del Boca Juniors invece Romero risponde: “Ci sono stati contatti tra i club, io però ho parlato con l’Almeria e mi è sembrato un bel posto dove continuare la mia carriera”.