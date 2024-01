Gazzetta di Modena: “Modena, occhi su Santoro in rottura con il Perugia”

L’edizione odierna de “La Gazzetta di Modena” si sofferma sul mercato del club emiliano starebbe monitorando con particolare attenzione la situazione legata a Simone Santoro.

In rottura con il Perugia, l’ex rosanero potrebbe essere il profilo adeguato per potenziare la mediana dei gialli. a pista si sarebbe raffreddata negli ultimi giorni ma non è ancora definitivamente chiusa.

Il DS Vaira avrà l’arduo compito di convincere Santopadre a cedere Santoro, forte delle frizioni tra il giocatore e la società umbra.