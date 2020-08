Il capitano del Manchester United e perno della nazionale inglese Harry Maguire è stato arrestato in Grecia.

Il difensore che stava trascorrendo le vacanze a Mykonos sarebbe stato coinvolto in una rissa, con alcuni amici all’esterno di un bar. Secondo quanto riportato dalla stampa greca il calciatore avrebbe reagito male all’intervento della polizia che lo ha ammanettato, portandolo via. I Red Devils in una nota hanno detto di “essere in contatto con Harry, che collabora pienamente con le autorità greche”.